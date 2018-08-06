Про однополую любовь среди актеров ходит немало легенд. Мол, творческая среда обязывает. Но имена гомосоксуалов до сих пор назывались шепотом. И только Народный артист России Евгений Герчаков не смог молчать и рубанул с плеча.
Про однополую любовь среди актеров ходит немало легенд. Мол, творческая среда обязывает. Но имена гомосоксуалов до сих пор назывались шепотом. И только Народный артист России Евгений Герчаков не смог молчать и рубанул с плеча.
"Геи всегда держатся кланами, начиная еще с Виталия Вульфа, – убежден Герчаков. – Он, кстати, меня как актера любил, но замечал, что не будет про меня снимать свои телепередачи: "Потому что вы не наш".
"Теперь свои кланы есть у Ольга Меньшикова и Евгения Миронова, – уверяет артист. – Кстати, хотите шутку? Спектакль с Женей в главной роли правильнее называть "Вишневый зад". У геев существует миф, что именно они самые талантливые. Тот же режиссер Роман Виктюк много раз это утверждал. Но когда они "мужественные" роли играют, зрителей же не обманешь".
При этом на вопрос о том, смог ли он сам сыграть гея, Герчкаков ответил уклончиво: "Не знаю. Но думаю, скоро мода на это пройдет".
Напомним, что в творческой театральной среде геи были даже во времена советской власти. Как писали биографы велткой Фаины Раневской, она всегда зло подтрунивала над одним коллегой по театру из-за его сексуальной ориентации и кричала ему вслед: "Ура, ура, в жопе дыра!" Но позже во время одного из собраний коллектива, когда артисту грозила статься статья за мужеложство, и когда все коллеги набросились на него с осуждением, спасла его та же мудрая Раневская. Она встала и пошла к выходу со словами: "Что за страна, в которой человек не может распоряжаться собственной жопой! Вот, например, моя уже устала здесь сидеть, и я несу ее прогуляться…", сорвав тем самым собрание.