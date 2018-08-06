Про однополую любовь среди актеров ходит немало легенд. Мол, творческая среда обязывает. Но имена гомосоксуалов до сих пор назывались шепотом. И только Народный артист России Евгений Герчаков не смог молчать и рубанул с плеча.

Про однополую любовь среди актеров ходит немало легенд. Мол, творческая среда обязывает. Но имена гомосоксуалов до сих пор назывались шепотом. И только Народный артист России Евгений Герчаков не смог молчать и рубанул с плеча."Геи всегда держатся кланами, начиная еще с Виталия Вульфа, – убежден Герчаков. – Он, кстати, меня как актера любил, но замечал, что не будет про меня снимать свои телепередачи: "Потому что вы не наш"."Теперь свои кланы есть у Ольга Меньшикова и Евгения Миронова, – уверяет артист. – Кстати, хотите шутку? Спектакль с Женей в главной роли правильнее называть "Вишневый зад". У геев существует миф, что именно они самые талантливые. Тот же режиссер Роман Виктюк много раз это утверждал. Но когда они "мужественные" роли играют, зрителей же не обманешь".При этом на вопрос о том, смог ли он сам сыграть гея, Герчкаков ответил уклончиво: "Не знаю. Но думаю, скоро мода на это пройдет".Напомним, что в творческой театральной среде геи были даже во времена советской власти. Как писали биографы велткой Фаины Раневской, она всегда зло подтрунивала над одним коллегой по театру из-за его сексуальной ориентации и кричала ему вслед: "Ура, ура, в жопе дыра!" Но позже во время одного из собраний коллектива, когда артисту грозила статься статья за мужеложство, и когда все коллеги набросились на него с осуждением, спасла его та же мудрая Раневская. Она встала и пошла к выходу со словами: "Что за страна, в которой человек не может распоряжаться собственной жопой! Вот, например, моя уже устала здесь сидеть, и я несу ее прогуляться…", сорвав тем самым собрание.