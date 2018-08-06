Профессиональный психолог оказывает им помощь бесплатно

Профессиональный психолог оказывает им помощь бесплатноВо Владимире открыты курсы психологической помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщает департамент здравоохранения области.Напомним, бесплатные курсы открылись во Владимире в мае 2018 года, сейчас идет набор в новую группу. Занятие еженедельно проводит профессиональный психолог Юлия Кабицина.«В программе – психодиагностическое тестирование, сеансы психоанализа и арт-терапии, тренинг для релаксации и другие формы психологической поддержки», - говорят в департаменте.Отметим, что возможны как групповые, так и индивидуальные занятия. Место проведения – кабинет психологической помощи на ул. Гагарина, 13, каб. №326.Предварительная запись по тел. 8 (910) 678-33-84, электронная почта: kabicina_pas@inbox.ru.