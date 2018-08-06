Профессиональный психолог оказывает им помощь бесплатно
Профессиональный психолог оказывает им помощь бесплатно
Во Владимире открыты курсы психологической помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщает департамент здравоохранения области.
Напомним, бесплатные курсы открылись во Владимире в мае 2018 года, сейчас идет набор в новую группу. Занятие еженедельно проводит профессиональный психолог Юлия Кабицина.
«В программе – психодиагностическое тестирование, сеансы психоанализа и арт-терапии, тренинг для релаксации и другие формы психологической поддержки», - говорят в департаменте.
Отметим, что возможны как групповые, так и индивидуальные занятия. Место проведения – кабинет психологической помощи на ул. Гагарина, 13, каб. №326.
Предварительная запись по тел. 8 (910) 678-33-84, электронная почта: kabicina_pas@inbox.ru.