«Приступ» агрессии он объяснил состоянием опьянения и обидой на оскорбления

«Приступ» агрессии он объяснил состоянием опьянения и обидой на оскорбленияВо Владимире задержан подозреваемый в убийстве двух пенсионеров, сообщает региональное управление следственного комитета.Вечером 3 августа 29-летний нетрезвый владимирец в районе дома №25 на улице Диктора Левитана встретился с двумя пенсионерами, которые тоже были пьяны. Без видимой причины разгорелся конфликт, и один из случайных знакомых якобы оскорбил молодого человека. По версии следствия, тот решил отомстить обидчикам: сходил домой, взял нож и вернулся. Сначала он порезал одного пенсионера, затем другого.«Когда оба потерпевших уже лежали на земле без сознания, подозреваемый не сбежал с места преступления, а зашел в ближайшее кафе и попросил вызвать полицию и «скорую помощь». «Приступ» агрессии он объяснил состоянием опьянения и негодованием на оскорбления в свой адрес», - рассказали в следственном комитете.Раненых попытались спасти медики, но безуспешно, оба умерли в больнице. Нападавший заключен под стражу, а следователи назначили экспертизы, с кафе изъяты записи камер видеонаблюдения.