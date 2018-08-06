МиГ-29 - самолёт, на котором разбился Гагарин

МиГ-29 - самолёт, на котором разбился ГагаринВо Владимирской области на месте гибели космонавта Юрия Гагарина установят самолет МиГ-29, сообщает .Известно, что работы в музейно-мемориальном комплексе начнутся уже в середине августа. А самолет МиГ-29 в Киржачский район еще прошлым летом.«Подставка будет выполнена в виде палубы авианосца размером 13 на 26 метров. Высота постамента меняется от 1 до 9 метров. На него водрузят пустой самолет весом 10 тонн», - сообщает «Призыв ТВ».Отметим, что в мемориальном комплексе делают аллею космонавтов. Уже установили 20 стел с именными табличками каждого из первого отряда, а также две входные стелы треугольной формы, на которых на трех языках разместилась информация о знаменитых летчиках-космонавтах.Напомним, Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года, выполняя учебный полет на самолёте МиГ-15УТИ под контролем своего инструктора Владимира Серёгина. Авиакатастрофа произошла вблизи деревни Новосёлово Киржачского района.