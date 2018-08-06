Избирательная комиссия отказала в регистрации на выборы губернатора журналисту Максиму Шевченко

Избирательная комиссия отказала в регистрации на выборы губернатора журналисту Максиму ШевченкоИзбирательная комиссия Владимирской области отказала в регистрации известному журналисту Максиму Шевченко, которого на выборы губернатора региона выдвинула КПРФ. Журналист уже заявил, что намеревается обжаловать решение в суде. Впрочем, многие эксперты считают, что у него нет достаточных оснований для обращения в суд, так как он действительно не сумел выполнить требования регистрации, сообщает .По данным издания, секретарь облизбиркома Нина Ульева сообщила, что Шевченко не смог преодолеть муниципальный фильтр. Против регистрации Шевченко выступили практически все члены комиссии – 11 из 12. По словам Ульевой, в листах поддержки Шевченко было поставлено 120 достоверных подписей. При этом журналиста поддержали лишь 30 глав городских округов и 12 депутатов или глав муниципальных районов. Этого оказалось недостаточно для регистрации. Сам Максим Шевченко уже заявил, что намеревается обжаловать решение в суде.Кандидат на пост губернатора Владимирской области от партии «Патриоты России» Сергей Глумов прокомментировал заседание областной избирательной комиссии. Он признал, что доволен своим допуском к выборам. В то же время Глумов, слова которого приводятся в сообщении СМИ, выразил недоумение в связи с попыткой не допустить к участию в предвыборной гонке Ивана Алтухова – кандидата от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). По информации издания, Глумов считает, что Алтухова фактически подставили в КПРФ, составив некую справку о его членстве в «Партии возрождения России».В сообщении говорится, что Глумов считает отказ от регистрации Максима Шевченко обоснованным и справедливым. Происходящее в аналогичном ключе охарактеризовал Иван Алтухов. Появление справки о членстве в «Партии возрождения России» он назвал провокацией и фальсификацией. По словам Алтухова, которые приводятся в сообщении, за всем этим стоял именно Максим Шевченко, который «привык вести борьбу с конкурентами такими методами».По данным СМИ, Алтухов считает, что Шевченко во Владимирской области подвело стремление вести грязную конкурентную борьбу. Вместо этого, по словам Алтухова, правозащитнику и политтехнологу стоило сосредоточиться на работе с муниципальными депутатами. Кандидат от КПСС считает, что владимирцы чётко распознали истинные мотивы гостя из Москвы. Фактически Алтухов прямо обвинил Шевченко в попытке самопиара вместо работы на благо региона, говорится в сообщении.Известный политолог и член Общественной палаты РФ Максим Григорьев в качестве основной причины недопуска Шевченко назвал недостаточно активную работу с муниципальными депутатами. По словам Григорьева, которые приводятся в сообщении СМИ, Шевченко не смог собрать достаточное количество подписей, а также в документах, которые подал представитель КПРФ, имело место дублирование подписей. Также Шевченко рекомендовал коммунистам более удачно подбирать кандидатов для участия в выборах, чтобы они смотрелись «естественно и логично».