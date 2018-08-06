Избирательная комиссия отказала в регистрации на выборы губернатора журналисту Максиму Шевченко
Избирательная комиссия отказала в регистрации на выборы губернатора журналисту Максиму Шевченко
Избирательная комиссия Владимирской области отказала в регистрации известному журналисту Максиму Шевченко, которого на выборы губернатора региона выдвинула КПРФ. Журналист уже заявил, что намеревается обжаловать решение в суде. Впрочем, многие эксперты считают, что у него нет достаточных оснований для обращения в суд, так как он действительно не сумел выполнить требования регистрации, сообщает .
По данным издания, секретарь облизбиркома Нина Ульева сообщила, что Шевченко не смог преодолеть муниципальный фильтр. Против регистрации Шевченко выступили практически все члены комиссии – 11 из 12. По словам Ульевой, в листах поддержки Шевченко было поставлено 120 достоверных подписей. При этом журналиста поддержали лишь 30 глав городских округов и 12 депутатов или глав муниципальных районов. Этого оказалось недостаточно для регистрации. Сам Максим Шевченко уже заявил, что намеревается обжаловать решение в суде.
Кандидат на пост губернатора Владимирской области от партии «Патриоты России» Сергей Глумов прокомментировал заседание областной избирательной комиссии. Он признал, что доволен своим допуском к выборам. В то же время Глумов, слова которого приводятся в сообщении СМИ, выразил недоумение в связи с попыткой не допустить к участию в предвыборной гонке Ивана Алтухова – кандидата от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). По информации издания, Глумов считает, что Алтухова фактически подставили в КПРФ, составив некую справку о его членстве в «Партии возрождения России».
В сообщении говорится, что Глумов считает отказ от регистрации Максима Шевченко обоснованным и справедливым. Происходящее в аналогичном ключе охарактеризовал Иван Алтухов. Появление справки о членстве в «Партии возрождения России» он назвал провокацией и фальсификацией. По словам Алтухова, которые приводятся в сообщении, за всем этим стоял именно Максим Шевченко, который «привык вести борьбу с конкурентами такими методами».
По данным СМИ, Алтухов считает, что Шевченко во Владимирской области подвело стремление вести грязную конкурентную борьбу. Вместо этого, по словам Алтухова, правозащитнику и политтехнологу стоило сосредоточиться на работе с муниципальными депутатами. Кандидат от КПСС считает, что владимирцы чётко распознали истинные мотивы гостя из Москвы. Фактически Алтухов прямо обвинил Шевченко в попытке самопиара вместо работы на благо региона, говорится в сообщении.
Известный политолог и член Общественной палаты РФ Максим Григорьев в качестве основной причины недопуска Шевченко назвал недостаточно активную работу с муниципальными депутатами. По словам Григорьева, которые приводятся в сообщении СМИ, Шевченко не смог собрать достаточное количество подписей, а также в документах, которые подал представитель КПРФ, имело место дублирование подписей. Также Шевченко рекомендовал коммунистам более удачно подбирать кандидатов для участия в выборах, чтобы они смотрелись «естественно и логично».