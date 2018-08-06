Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил РИА Новости, что во время покушения на президента Николаса Мадуро взорвались три беспилотных летательных аппарата.

Во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взорвались три дрона, сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.По его словам, один дрон взорвался напротив президентского помоста, второй справа от помоста, третий — в районе здания к югу от сцены.Покушение готовилось полгода. Но благодаря службе безопасности эвакуация президента была проведена успешно.Мадуро поблагодарил мировое сообщество за участие и написал твит, в котором указал, что Венесуэла продолжит идти по демократическому, независимому и социалистическому пути.К трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, прилетели три дрона с взрывчаткой. Мадуро не пострадал, были ранены 7 гвардейцев. Позже президент обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии, те обвинения отвергли.Ответственность за попытку покушения на Мадуро взяла подпольная группа "Фланелевые солдаты", передает РИА Новости.