Евгений Петросян оставил пространный пост на своей страничке в социальной сети. Популярный артист пожелал общественности не терять присутствия духа и оптимизма.

Евгений Петросян оставил пространный пост на своей страничке в социальной сети. Популярный артист пожелал общественности не терять присутствия духа и оптимизма.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Евгений Петросян опубликовал фотографию, на которой запечатлен на фоне вазы с букетом шикарных роз. Юморист дал понять, что не теряет оптимизма, чего пожелал и своим многочисленным подписчикам."Лето. Цветы цветут. Люди загорают, даже у себя дома. Настроение улучшается! Чего вам и желаю! Самое главное, не теряйте радость и оптимизм! Марк Твен когда-то сказал: "Были времена, когда слова "оптимист" и "дурак" не были синонимами"! Я, наверное, такой дурак!" – написал Евгений Ваганович.Интересно, что возможность оставить комментарии под постом артиста оказалась отключена. По всей видимости, это связано со скандалом, который поднялся после того, как стало известно о желании супруги артиста, юмористки Елены Степаненко, развестись и поделить совместно нажитое имущество.Известие о разрыве одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе стала громом среди ясного неба. Третьего августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться после более чем 30 лет совместной жизни.По слухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Женщина родом из Тулы. Она выучилась на менеджера, однако нашла себя в работе с актерами юмористического жанра. Так, вначале Брухунова работала на сайте, посвященном Елене Степаненко, а потом переключилась на ее мужа, став его личным помощником.Впрочем, есть информация, что артисты не вместе уде 15 лет, однако лишь сейчас пара решила оформить развод. Теперь Степаненко требует 80% от общего имущества.