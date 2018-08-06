Мужчины взламывали хозпостройки и забирали продукты и изделия из металла
Мужчины взламывали хозпостройки и забирали продукты и изделия из металла
Пятеро жителей города Гусь-Хрустальный пойдут под суд за ограбление дачных домиков, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Всем подозреваемым – от 26-ти до 34-х лет. Кражами они промышляли с сентября прошлого года по январь этого. Они взламывали замки на домиках и хозпостройках на садовых участках, откуда забирали продукты и изделия из металла.
Полиции удалось установить их причастность к семи взломам. Выяснилось, что ранее они уже были судимы за аналогичные преступления.
«Как выяснилось впоследствии, похищенное имущество фигуранты реализовали, а вырученные деньги потратили», добавили в МВД.
Отметим, что все обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело против них направлено в суд.