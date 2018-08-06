Пьяная ссора закончилась поножовщиной. В пятницу, около 6 вечера во Владимире на улице Диктора Левитана, 25, у одного из местных кафе произошла кровавая трагедия. По версии Следствия, местный житель 29 лет в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой с работы. В этот момент к нему привязались два пенсионера 65 и 67 лет. Они тоже были нетрезвыми. Словесная перепалка быстро переросла в конфликт.

Пьяная ссора закончилась поножовщиной. В пятницу, около 6 вечера во Владимире на улице Диктора Левитана, 25, у одного из местных кафе произошла кровавая трагедия. По версии Следствия, местный житель 29 лет в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой с работы. В этот момент к нему "привязались" два пенсионера 65 и 67 лет. Они тоже были нетрезвыми. Словесная перепалка быстро переросла в конфликт.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Оскорбления, которые звучали от более старшего взрослого человека, 67-летнего пенсионера, показались молодому человеку настолько за пределами человеческих отношений и разума, что он произнёс фразу: "Ну, вы ещё узнаете", "Я вам ещё покажу". - Живёт он недалеко от этого места, он приходит домой, дома, к несчастью, никого не было. Он взял нож, вернулся к 25 дому по Диктора Левитана. Мужчины ещё там в нетрезвом состоянии находились, на том же месте".По данным следствия, мужчина сразу набросился с ножом на своего обидчика, второй пенсионер постарался их разнять. Но в результате множественные ранения получили оба. Примечательно, что молодой человек не стал убегать. Он зашёл в кафе, попросил вызвать скорую и полицию. Раненых доставили в больницу. Однако спасти их не удалось. Один мужчина скончался в тот же день, а второй - в субботу утром. Парня задержали на месте, в выходные. Он арестован, пока на 2 месяца. По факту гибели 2 человек возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Следователю Следственного комитета уже удалось пообщаться с родственниками арестованного парня. Они характеризуют его с точки зрения: когда это трезвый человек, он работает на постоянной работе монтажником связи - это добрый, внимательный, отзывчивый человек. Алкоголь, как и у парня, так и у взрослых погибших пенсионеров является источником поведения, поведения неадекватного. Одни сначала, в какой-то мере, спровоцировали этот инцидент, а алкоголь у парня сыграл роковую роль".