Оба фигуранта признали свою вину. В настоящее время уголовные дела переданы для рассмотрения в суд.

Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении двоих жителей города Кольчугино по фактам мошеннических действий.Установлено, что 34-летний обвиняемый, с целью получения займа в сумме 7 000 рублей, предоставил в микрофинансовую организацию, специализирующуюся на выдаче «быстрых денег», ложные сведения о месте работы, заведомо не имея намерения возвращать денежные средства.Аналогичным образом поступил и ранее судимый 35-летний безработный местный житель. Мужчина так же предоставил ложные сведения о месте работы при получении денежного займа на сумму 8 000 рублей.Оба фигуранта признали свою вину. В настоящее время уголовные дела переданы для рассмотрения в суд.