Сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть туристы из России в Федеральное агентство по туризму не поступало.
В результате землетрясения на Бали и Ломбок российские туристы не пострадали, сообщило Федеральное агентство по туризму.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на острове Ломбок в Индонезии, сильные толчки ощущались на Бали, передает РИА Новости.
Однако Индонезия отменила угрозу цунами для Ломбока. Оба аэропорта на острове функционируют в штатном режиме, повреждения незначительны, передает "Интерфакс".