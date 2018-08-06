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<a href="http://33live.ru/novosti/06-08-2018-zemletryasenie-na-bali-i-lomboke-rossiyane-ne-postradali.html" target="_blank">Землетрясение на Бали и Ломбоке: россияне не пострадали</a> - Сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть туристы из России в Федеральное агентство по туризму не поступало.