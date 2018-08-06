Закончил царь Соломон государственные дела на данный день.Отпустил иностранных послов. Решил заняться семейными делами.Зовет к себе евнуха и приказывает: "Приведи-ка мне мою первую жену". Выполнено. Чуть позже - вторую. Третью, четвертую... двадцатую... Двадцать четвертую. Послали его уже за двадцать пятой. А он, бедняга, уже весь черный, в мыле, еле дышит. Не выдержал ,взмолился:
- О, мой господин! Объясни, как же так, я вожу к тебе твоих жен, уже вымотался весь, а ты - как огурчик?
Царь Соломон:
- Утомляет не любимая работа,презренный раб , а бесцельное шатание по коридорам.
еще анекдот!