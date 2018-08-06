Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 39 человек.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 39 человек, передает канал "Россия 24". Среди жертв — годовалый ребенок.Очаг залегал на глубине 10 километров, в 50 километрах от города Матарам на острове Ломбок. Магнитуда достигла 7. Сообщается о масштабных разрушениях. У одного из местных отелей обвалился кусок стены. Люди в панике высыпали на улицы.Толчки ощутили также на популярном у туристов острове Бали