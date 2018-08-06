В ходе конфликта фигурант нанес своему соседу удар ножом в живот.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).В конце июля текущего года между подозреваемым и его 55-летним соседом произошел конфликт. Причиной конфликта послужило то, что 55-летний мужчина периодически без разрешения брал принадлежащие 60-летнему местному жителю дрова. В очередной раз заметив пропажу, подозреваемый в ходе словестного конфликта нанес своему соседу удар ножом в живот.Потерпевший был доставлен в больницу. По заключению медиков, его здоровью был причинен тяжкий вред.Фигуранта задержали по «горячим следам», мужчина дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.