Синоптики прогнозируют усиление ветра до 17 м/с

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 17 м/сВ ночь на 7 августа в Костромской области ожидается ухудшение погоды, сообщает местная администрация со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.«Прогнозируются грозы с дождём. Погодные условия сопровождаются усилением западного ветра с порывами до 17 м/с», - говорится в опубликованном сообщении мэрии.Жителям порекомендовали соблюдать меры предосторожности и без необходимости не выходить в это время на улицу.