В Администрации города предупреждают: если вы получили звонок на стационарный телефон, то следует быть осторожным. Мошенники пытаются выведать ваши личные данные: паспорт, банковские карты, СНИЛС, коды из СМС. Из пресс-релиза администрации Помните: • «Ростелеком» НЕ требует перезаключать договоры и НЕ меняет массово номера. • НИКОМУ не сообщайте конфиденциальную информацию!