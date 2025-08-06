Директором муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки предпринимательства и туризма» назначен Павел Владимирович Кутузов. Он является участником региональной программы

Директором муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки предпринимательства и туризма» назначен Павел Владимирович Кутузов. Он является участником региональной программы развития для ветеранов специальной военной операции «Герои-33», отметили в администрации города. Павел Кутузов родился во Владимире. С 2012 года он принимает активное участие в образовательной, спортивной и общественно-политической сферах города. Является главой Регионального штаба «Молодой Гвардии Единой