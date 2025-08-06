Мужчину приговорили к трем годам колонии.

Во Владимире суд вынес приговор бывшему генеральному директору одного из городских предприятий. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.Следствие , что осенью 2018 года руководитель взял у предпринимателя в долг более 26 миллионов рублей. Он обещал вернуть деньги за счет продажи недвижимости, принадлежащей предприятию. Однако на тот момент мужчина уже знал, что имущество находится в залоге у других лиц, и не может быть продано.После того как часть недвижимости продали с аукциона, оставшиеся на счету компании 12 миллионов рублей он не отдал в счет долга, а перевел их в подконтрольную себе фирму. В итоге обязательства по возврату денег он так и не выполнил.Приговор еще не вступил в законную силу.