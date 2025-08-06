Трагедия произошла в Гусь-Хрустальном.
В родильном отделении Центральной районной больницы города Гусь-Хрустального произошла трагедия. Спустя несколько дней после родов скончалась 29-летняя женщина, оставив сиротами новорожденного малыша и старших детей. По факту ее смерти Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее в материале vlad.aif.ru.
Смерть после кесарева сечения
По предварительным данным, 21 июля молодая жительница Гусь-Хрустального района родила здорового ребенка путем планового кесарева сечения. Это были не первые ее роды, «Зебра-ТВ». Казалось, что все прошло успешно, однако после операции состояние женщины стало стремительно ухудшаться.
Несмотря на усилия врачей, проведение дополнительных операций и реанимационных мероприятий, она скончалась на следующий день.
Роддом закрыли
Интересно, что родильное отделение, которое было открыто меньше двух лет назад и оснащено современным оборудованием, вскоре после инцидента закрыли на «санитарную обработку». По издания «Чеснок», сотрудники отделения находятся в состоянии «вынужденного простоя» и опасаются, что из отпуска они уже не вернутся, а родильное отделение будет окончательно закрыто.
Министерство здравоохранения региона подтвердило факт смерти, но отказалось комментировать детали, сославшись на врачебную тайну.
Уголовное дело
Трагедия вызвала большой резонанс. По заявлению родственников, Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».
Сейчас следователи персонал, изучают всю медицинскую документацию и готовят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, что именно стало причиной гибели молодой мамы и есть ли в этом вина медиков.