Трагедия произошла в Гусь-Хрустальном.

В родильном отделении Центральной районной больницы города Гусь-Хрустального произошла трагедия. Спустя несколько дней после родов скончалась 29-летняя женщина, оставив сиротами новорожденного малыша и старших детей. По факту ее смерти Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Смерть после кесарева сеченияПо предварительным данным, 21 июля молодая жительница Гусь-Хрустального района родила здорового ребенка путем планового кесарева сечения. Это были не первые ее роды, «Зебра-ТВ». Казалось, что все прошло успешно, однако после операции состояние женщины стало стремительно ухудшаться.Несмотря на усилия врачей, проведение дополнительных операций и реанимационных мероприятий, она скончалась на следующий день.Роддом закрылиИнтересно, что родильное отделение, которое было открыто меньше двух лет назад и оснащено современным оборудованием, вскоре после инцидента закрыли на «санитарную обработку». По издания «Чеснок», сотрудники отделения находятся в состоянии «вынужденного простоя» и опасаются, что из отпуска они уже не вернутся, а родильное отделение будет окончательно закрыто.Министерство здравоохранения региона подтвердило факт смерти, но отказалось комментировать детали, сославшись на врачебную тайну.Уголовное делоТрагедия вызвала большой резонанс. По заявлению родственников, Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».Сейчас следователи персонал, изучают всю медицинскую документацию и готовят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, что именно стало причиной гибели молодой мамы и есть ли в этом вина медиков.