В Кольчугино суд приговор местному жителю, который, будучи ранее лишенным прав за вождение в нетрезвом виде, снова сел за руль пьяным. За повторное нарушение его автомобиль Opel Vectra конфисковали в доход государства.Мужчину задержали вечером 7 января, когда он ехал по поселку Бавлены. Проверка показала, что водитель был пьян. Он полностью признал свою вину.Помимо конфискации автомобиля, суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.Приговор пока не вступил в законную силу.