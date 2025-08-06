Выставка будет открыта с 13 августа по 30 ноября. Посетители смогут увидеть работы из коллекции Голованова.

Выставка "Айвазовский, Верещагин, Нестеров, Поленов - выбор коллекционера", где представят работы художников из собрания дирижёра и композитора Николая Голованова, пройдет в Российском национальном музее музыки с 13 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея."Коллекции, которые хранит Музей музыки, уникальны и разнообразны. В этом году мы хотим рассказать посетителям, что многие известные композиторы и музыканты не только сказали новое слово в русской культуре, но и являлись выдающимися меценатами и коллекционерами. Выставка рассказывает про одного из них - Николая Семеновича Голованова, композитора и дирижёра Большого театра России, который был настоящим ценителем искусства", - сказал генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов, слова которого привели в пресс-службе музея.Выставка будет открыта с 13 августа по 30 ноября. Посетители смогут увидеть работы из коллекции Голованова. Как отметили в музее, Голованов общался со множеством известных людей разных профессий. Коллекция, собранная музыкантом за годы жизни, включает сотни работ: иконы, живописные полотна, а также театральные эскизы современных ему художников.На выставке будут представлены редко экспонируемые произведения Василия Поленова, Михаила Нестерова, Ивана Айвазовского, Василия Верещагина. Впервые экспонируются картины "Этюд. Летний пейзаж" Исаака Левитана, этюд к картине "В весенний праздник" Абрама Архипова, "Насильственный постриг" Клавдия Лебедева и "Золотой телец" Виктора Васнецова.Кроме того, на выставке можно будет услышать воссозданный при помощи искусственного интеллекта голос самого Голованова. Тексты взяты из автобиографических, дневниковых и мемуарных записей, а также из воспоминаний современников о выдающемся музыканте XX века.