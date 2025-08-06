Специалисты провайдера установили на семи светофорных объектах шесть адаптивных дорожных контроллеров.

«Ростелеком» в 2025 году завершил третий этап мероприятий по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) во Владимире. Специалисты провайдера установили на семи светофорных объектах шесть адаптивных дорожных контроллеров и 19 видеодетекторов транспорта. Первые управляют сигналами светофоров, подстраиваясь под текущую дорожную обстановку, вторые — фиксируют параметры транспортных потоков в онлайн-режиме.Внедрение интеллектуальной транспортной системы ведется во Владимире с 2023 года в рамках нацпроектов «Безопасные и качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни». За этот период на 33 светофорных объектах областной столицы уже установлены 93 видеодетектора транспорта, создан центр управления дорожным движением, подключена автоматическая дорожная метеостанция. Дополнительно внедрены специализированные модули: транспортного моделирования и прогнозирования, управления и мониторинга общественного транспорта, координирования управлением движением.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы завершили третий этап создания интеллектуальной транспортной системы во Владимире. Все разрозненные подсистемы дорожного движения города начинают "собираться" в единый цельный механизм, функционирующий и управляемый в общей логике. Работы еще предстоит много, но улучшения уже заметны. Благодаря системе контроля и удаленной настройке светофоров уменьшается количество пробок и аварий, сокращается время в пути для автомобилистов, повышается точность работы общественного транспорта».Евгений Булатов, директор ГКУ ВО «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области»:"По результатам выполнения мероприятий по внедрению интеллектуальной транспортной системы с 2023 года по настоящий момент можно сказать, что Владимирская городская агломерация достигла всех показателей первого уровня зрелости. Информация, которую собирают элементы ИТС, становится базой для последующего транспортного планирования, эффективной организации дорожного движения и построения программ регулирования "умных"светофоров. Мероприятия по внедрению ИТС продолжаются поэтапно и к 2029 году планируем их завершить достижением показателей второго уровня зрелости, что позволит повысить безопасность на дорогах, оптимизирует транспортные потоки и улучшит качество жизни горожан«.Создание интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях — одно из ключевых направлений деятельности «Ростелекома» в кластере «Цифровой регион».