Рыбалка во Владимирской области
Владимирская область — отличное место для удачной рыбалки и комфортного отдыха. Благодаря соседству с Московской областью, жителям столицы легко добраться до этих живописных уголков. Главными реками региона являются Ока и впадающая в неё Клязьма. Кроме того, на территории области расположено свыше 300 тысяч небольших озер. Рыбалка здесь разнообразна и увлекательна, поэтому каждый сможет подобрать идеальное место по своему вкусу.
Клязьма - небольшая по размерам река: ее ширина в разных местах варьирует от 15-20 метров до 200 и более. Клязьма богата на различные виды рыбы (и хищной и не хищной), такие как лещ, язь, плотва, окунь, голавль. Также водиться пескарь, налим, ёрш. Правда, сейчас в реке не встретишь сома и стерлядь.
Способы рыбалки на Клязьме такие же, как на любой другой маленькой реке.
Голавля и язя можно поймать в местах перепадов глубины реки, а также там, где ветви деревьев опускаются к самой воде: там рыба ест насекомых, которые падают в воду.
Жереха можно словить держась ближе к устью реки, хотя он уже и не водиться здесь в таком количестве как раньше и не достигает очень больших размеров.
Легче всего поймать окуня и уклейку: они водятся повсеместно, хотя и не достигают больших размеров.
Популярной среди рыбаков является ловля щуки, которую можно встретить везде. В основном, это места, где река достаточно широка и есть разница между спокойной водой и быстрым течением. Развита во Владимирской области зимняя рыбалка. На Клязьме зимой можно отлично поохотиться на те же виды рыбы, что и летом, за исключением язя, карася и шереха.
Ока - один из самых больших притоков Волги, ее протяженность почти 1500 км.
В Оке живут около трех десятков разных видов рыбы, среди которой такие: сом, жереха, налим, окунь, язь, судак, лещ. На Оке возможны разные виды ловли: спиннингом, используя удочку, при помощи лодки на кружки или троллинг. На реке возможна и летняя, и зимняя рыбалка. Многие рыбаки знают, что порой в летний зной высидеть не проще чем в сильный мороз. К тому же, как на зло, в жару рыба клюет хуже. Поэтому, для многих выход - ночная рыбалка. ЧТобы ночная рыбалка была успешной нужно правильно выбрать место. Таким местом могут быть воды в 5-10 метрах от берега. Также ночная рыбалка - рыбалка в одиночку: редко на маленькой территории успешно порыбачат несколько рыбаков. Чаще всего ночью можно поймать густеру, глазача, подлещика, плотву и леща.
Рыбалка зимой во Владимирской области имеет свое очарование, свой азарт, свои особенности.
Вообще, рыбалка в Владимирской области - это не только возможность отлично провести время и насладиться процессом, но и приехать домой с хорошим уловом и почетными трофеями!