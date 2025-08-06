В школе выявили серьезные нарушения.

В городе Карабаново суд обязал местную школу провести ремонт помещений по иску Роспотребнадзора. Надзорное ведомство в школе серьезные нарушения санитарных норм, которые руководство не устранило в срок.Среди основных проблем специалисты отметили разбитые окна на первом и втором этажах, поврежденные стены, полы и потолки в раздевалке для мальчиков, спортзале и одном из коридоров.Ранее Роспотребнадзор уже выдавал предписание на устранение нарушений, но школа выполнила лишь часть работ, заменив окна. После этого ведомство обратилось в суд, который полностью удовлетворил его требования, обязав школу провести необходимый ремонт.