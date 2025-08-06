Цифровой суверенитет, безопасность школьников и учителей, а также удобство в использовании. Министр образования Владимирской области вместе со своим заместителем провела

Цифровой суверенитет, безопасность школьников и учителей, а также удобство в использовании. Министр образования Владимирской области вместе со своим заместителем провела пресс-конференцию, на которой рассказали про положительные стороны нового национального мессенджера MAX. Как выяснилось, существующий сервис Сферум никуда не девается, он просто перемещается с одного программного обеспечения на другое, раньше мессенджер Сферума работал через платформу Вконтакте.