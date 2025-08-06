Убийство произошло 15 лет назад во Владимире на берегу Клязьмы.

Эта история похожа на детективный роман, но произошла она на самом деле во Владимире. Спустя 15 лет следователи смогли раскрыть жестокое убийство, совершенное на берегу Клязьмы. Тогда жертвой стал 26-летний житель областного центра Алексей. Он погиб в свой день рождения. Подробнее в материале vlad.aif.ru.На берегу КлязьмыВ августе 2010 года на берегу реки Клязьмы, недалеко от ТЭЦ, компания молодых людей отмечала день рождения. Имениннику, 26-летнему Алексею, в этот день не суждено было дожить до вечера. К ним подошел незнакомый мужчина из Подмосковья, который приехал во Владимир на электричке, чтобы провести время у реки. Он распивал алкоголь с рыбаками, а затем подошёл к имениннику и его друзьям, попросив закурить.Шампур в сердцеСначала все было спокойно, но когда незнакомец вернулся с той же просьбой, молодые люди попросили его уйти. Это разозлило мужчину. В ответ он ударил ногой в живот одну из девушек. Алексей, заступившись за знакомую, попытался остановить его, но агрессор схватил шампур, которым жарили шашлыки, и нанес имениннику удар прямо в грудь. Повреждение сердца оказалось смертельным — парень скончался на месте. Убийца тут же скрылся.По горячим следам найти его не удалось, и дело отправили в архив.Лицо со шрамом и гримерыСпустя годы следователи вновь вернулись к этому делу, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Они повторно допросили всех свидетелей. Рыбаки, с которыми общался преступник, не знали его имени, но вспомнили одну важную деталь: он был из подмосковного города Орехово-Зуево, хвастался, что уже сидел за избиение жены, и, самое главное, на его лице был заметный шрам.Имея на руках эту информацию, следователи сделали запрос и получили фотографии всех, кто привлекался к ответственности в Орехово-Зуево. Среди картотеки обнаружился мужчина с характерным рубцом на лице. Но как доказать, что это именно он?Чтобы провести процедуру опознания, следователи пошли на необычный шаг: они обратились к гримерам Владимирского драмтеатра. Те помогли нарисовать похожие шрамы на лицах статистов, чтобы сделать опознание максимально точным и исключить ошибку. В итоге друзья погибшего и рыбаки уверенно опознали того самого человека. Под тяжестью собранных доказательств и показаний свидетелей мужчина признался в убийстве.Расследование этого дела, которое длилось долгих 15 лет, успешно , а материалы переданы в суд. Убийца предстанет перед судом по обвинению в убийстве из хулиганских побуждений.