Во Владимире назначен новый директор МБУ «Центр поддержки предпринимательства и туризма». Им стал Павел Кутузов, депутат Заксобрания Владимирской области и участник СВО.Кутузов имеет опыт работы в образовании, спорте и общественно-политической сфере. Он является племянником Героя России Романа Кутузова, погибшего в ходе СВО.Новый директор – участник программы «Герои-33», направленной на адаптацию ветеранов СВО к мирной жизни. Центр поддержки предпринимательства и туризма подчиняется управлению экономики администрации города.