Администрация Гусь-Хрустального выставила на аукцион здание XIX века, известное как «большая казарма». Недавно оно пострадало от действий местного бизнесмена, который на УАЗе протаранил ворота и поджёг машину. Об этом пишет .Ранее в здании располагались школа, училище и военкомат. Сейчас это объект культурного наследия в плачевном состоянии. Власти надеются найти инвестора, готового восстановить исторический памятник.Поджигатель заявил, что действовал под влиянием мошенников, убедивших его в наличии злоумышленника в здании. Возбуждено уголовное дело.