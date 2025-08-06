Чиновник нарушил закон о порядке рассмотрения обращений граждан.

В Муроме должностное лицо муниципального учреждения «Благоустройство» привлекли к административной ответственности. Городская прокуратура , что чиновник нарушил закон о порядке рассмотрения обращений граждан.Жители Мурома обращались в управление ЖКХ с жалобами на плохое благоустройство и ненадлежащий уход за зелеными насаждениями. Рассмотрение этих обращений поручили МБУ «Благоустройство», но организация не предоставила ответов заявителям в установленные сроки.После вмешательства прокуратуры гражданам ответили, а также приняли меры по устранению нарушений.