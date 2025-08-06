Площадка — часть большой программы по развитию спортивной инфраструктуры в регионе.

В Собинке появилась новая современная баскетбольная площадка. Спортивный объект с высокотехнологичным покрытием и трибунами для зрителей был создан при поддержке правительства Владимирской области и благотворительного фонда «Кириленко — детям». Это часть большой программы по развитию спортивной инфраструктуры в регионе.Губернатор Александр Авдеев , что власти стараются каждый год создавать в области как можно больше спортивных объектов. В прошлом году были открыты площадка в Лакинске и центр уличного баскетбола во Владимире.По словам главы Собинского округа Александра Разова, выбор места не случаен: в Собинке детский баскетбол развивается особенно активно, им занимаются более 500 ребят. Успехи местных спортсменок подтверждают эту динамику — у них есть медали первенства России.Также в планах создать в городе баскетбольную школы-интернат, где могли бы учиться и тренироваться одаренные спортсмены со всей страны. Строительство планируют начать уже в следующем году.На торжественном открытии присутствовали именитые гости, в том числе призер Олимпийских игр и чемпион Европы Андрей Кириленко. Он поделился, что помнит, как тяжело было соревноваться с командами из Собинки в прошлом, и рад, что его фонд помогает именно этому городу.