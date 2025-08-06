Торжественное открытие современной площадки с трибунами для зрителей и высокотехнологичным покрытием специально для игры в баскетбол состоялось в Собинке. В нём принял участие глава

Торжественное открытие современной площадки с трибунами для зрителей и высокотехнологичным покрытием специально для игры в баскетбол состоялось в Собинке. В нём принял участие глава региона Александр Авдеев. Об этом сообщили в Минспорта области. Из пресс-релиза облправительства Почему Собинка? Здесь баскетбол развивается особенно ярко: более 500 юных спортсменов, национальные победы и даже кандидат в сборную России