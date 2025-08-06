Следственный комитет проводит проверку.

В Судогде на необорудованном для купания карьере утонули 16-летний подросток и его 37-летний отчим.По предварительным , 3 августа вечером мужчина и его пасынок катались на надувном матрасе, который в какой-то момент перевернулся. Подросток, который, предположительно, не умел плавать, не смог выбраться из воды.Тела погибших обнаружили в карьере, расположенном на частной территории, где установлены знаки, запрещающие купание. Сейчас Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.