Вечером 3 августа из карьера около улицы Юбилейной в Судогде достали тела 16-летнего подростка и его 37-летнего отчима. По словам свидетелей, погибшие купались в водоёме и перевернулись на надувном матрасе. Предварительно, мальчик не умел плавать. Об этом сообщили в СУ СК по Владимирской области. При осмотре места происшествия установлено, что карьер не предназначен для купания