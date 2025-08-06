В 2022-2023 годах мужчина воевал в зоне СВО, получил ранения и медаль «За отвагу».

Во Владимирской области ветеран спецоперации отстоял своё российское гражданство в суде. В 2019 году он стал гражданином РФ, но в 2024-м УМВД аннулировало гражданство из-за уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-служба областных судов.В 2022-2023 годах мужчина воевал в зоне СВО, получил ранения и медаль «За отвагу».Вязниковский городской суд признал решение об аннулировании гражданства незаконным и обязал УМВД выдать ветерану паспорт РФ.