Школьников и их родителей ждут несколько важных изменений.

В новом учебном году школьников и их родителей во Владимирской области ждут несколько важных изменений. Об этом на пресс-конференции представители регионального Министерства образования.Так, школы области переходят на новую систему, где периоды учебы и каникул будут чередоваться более равномерно. Это поможет снизить учебную нагрузку и уменьшить утомляемость школьников.Кроме того, в 5–7 и 10–11 классах при изучении истории будут использоваться только государственные учебники. Также увеличат количество часов, отведенных на этот предмет.Привычный школьный мессенджер Сферум перейдет на новую платформу Мах. Для этого пользователям нужно будет установить новое приложение, куда автоматически перенесутся все чаты.Планируется также ограничить количество контрольных работ — они не должны занимать более 10% учебного времени.