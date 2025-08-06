На данный момент убрали 10 тысяч гектаров зерновых.

Во Владимирской области продолжается уборочная кампания. Как Министерство сельского хозяйства региона, на данный момент убрали 10 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, с которых собрали около 42 тысяч тонн урожая. Из этого объема более 36 тысяч тонн составляет пшеница.Также активно идет сбор других культур. В Меленковском и Муромском округах уже собрали 250 тонн раннего картофеля. В Муромском и Суздальском районах убрали 421 гектар озимого рапса, получив 1,4 тысячи тонн.Кроме того, в регионе продолжается заготовка кормов для скота. Уже заготовлено 18,5 тысяч тонн сена и почти 480,4 тысячи тонн сенажа.