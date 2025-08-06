Площадка представляла опасность для детей.

Во Владимире после вмешательства прокуратуры отремонтировали детскую площадку, которая представляла опасность для детей.Прокуратура проверку и обнаружила, что на площадке отсутствовало ударопоглощающее покрытие, а ее элементы были повреждены. Все это создавало угрозу для здоровья и жизни играющих там детей.По итогам проверки управляющей компании было внесено предписание, после чего все нарушения полностью устранили, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.