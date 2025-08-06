Сотрудница банка заподозрила неладное, когда пожилая клиентка пыталась снять почти 3 миллиона рублей.
Во Владимире полицейские задержали 19-летнего курьера, работавшего на телефонных мошенников, и спасли 75-летнюю пенсионерку от потери крупной суммы денег.
Сотрудница банка заподозрила неладное, когда пожилая клиентка пыталась снять почти 3 миллиона рублей, при этом постоянно торопилась и разговаривала по телефону с незнакомцами. Она обратилась к полицейским, которые выяснили, что бабушка уже перевела мошенникам 1 миллион рублей и готовилась отдать еще 3 миллиона курьеру. Аферисты убедили ее, что деньги нужно «задекларировать», чтобы их не украли.
Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она согласилась помочь полиции. Под их контролем она передала муляжи купюр прибывшему к ее дому курьеру, которого тут же задержали. Им оказался 19-летний житель Москвы, который, по предварительным данным, участвовал в семи подобных преступлениях по всей стране, помогая мошенникам похитить более 5 миллионов рублей. За каждую «сделку» он получал около 5 тысяч рублей.
Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело, в пресс-службе УМВД региона.