Во Владимире полицейские задержали 19-летнего курьера, работавшего на телефонных мошенников, и спасли 75-летнюю пенсионерку от потери крупной суммы денег.Сотрудница банка заподозрила неладное, когда пожилая клиентка пыталась снять почти 3 миллиона рублей, при этом постоянно торопилась и разговаривала по телефону с незнакомцами. Она обратилась к полицейским, которые выяснили, что бабушка уже перевела мошенникам 1 миллион рублей и готовилась отдать еще 3 миллиона курьеру. Аферисты убедили ее, что деньги нужно «задекларировать», чтобы их не украли.Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она согласилась помочь полиции. Под их контролем она передала муляжи купюр прибывшему к ее дому курьеру, которого тут же задержали. Им оказался 19-летний житель Москвы, который, по предварительным данным, участвовал в семи подобных преступлениях по всей стране, помогая мошенникам похитить более 5 миллионов рублей. За каждую «сделку» он получал около 5 тысяч рублей.Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело, в пресс-службе УМВД региона.