Жительницу Москвы задержали во Владимирской области по подозрению в финансировании экстремистской организации. Женщина, настроив автоплатеж, переводила деньги на счета запрещённой в России группировки. Об этом сообщили в МВД региона. Следователем СЧ СУ УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней москвички. По данным правоохранителей, в период с августа 2021 года по февраль