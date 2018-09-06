Елена Захарова поразила фанатов идеальным телом. Поклонники гадают, как звезде удалось так быстро восстановиться после родов.

Елена Захарова поразила фанатов идеальным телом.Поклонники гадают, как звезде удалось так быстро восстановиться после родов.Актриса театра "Луны" еще зимой говорила, что сидеть вдекретном отпуске долго не собирается, и вскоре вернется на сцену с новымисилами. На радость почитателей Захарова сдержала слово и уже несколькомесяцев плодотворно трудится.Елена играла в спектакле " Мата Хари", гдеисполнила роль красотки-соблазнительницы. Отметим, что 42-летняя артисткавыглядела великолепно. Зрители с восторгом отмечали, что вторые роды никак не отразилисьна стройном стане знаменитости. Она моментально вернула себе былые формы, и,как казалась на первый взгляд, стала еще подтянутее."Восхитительная!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Красива – завораживает😁❤", "Костюмфантастический!А талант у Леночки просто зашкаливает!)))Хоть и не была я наспектакле,но сериалы не пропускаю!" – писали интернет-обыватели.Добавим, что Захаровав декабре 2017 года стала мамой. Долгое время она держала беременность всекрете, но потом не смогла скрывать округлившийся живот. Спустя всего двамесяца после родов актриса вернулась на сцену. В соцсетях она не показываетлицо малышки и даже не раскрывает ее имени.Напомним, чтонесколько лет назад у звезды произошла трагедия: из-за вирусной инфекциискончалась ее восьмимесячная дочь. К слову, супруг актрисы, бизнесмен СергейМамонтов, ушел из семьи сразу после похорон, оставив Елену один на один сосвоим горем. Звезда долго переживала из-за случившегося и поэтому решиласкрывать до последнего вторую беременность.