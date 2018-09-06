Десять лет назад в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации были созданы подразделения по противодействию экстремизму.

Десять лет назад в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации были созданы подразделения по противодействию экстремизму.За короткий срок они стали важным звеном, выполняющим задачи по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений экстремистской направленности, защите прав и свобод граждан, обеспечению безопасности государства и поддержанию правопорядка в обществе.Слаженная работа позволила в короткие сроки совместно с взаимодействующими правоохранительными органами и другими субъектами антиэкстремистской деятельности сформировать в стране действенную систему противодействия экстремистским и террористическим проявлениям.Удалось существенно снизить уровень экстремистского насилия. Обезврежены десятки националистических группировок, совершавших убийства по экстремистским мотивам, и шокирующих общественность их кровавыми подробностями.Подразделения по противодействию экстремизму выполняют свои задачи на самых важных направлениях контртеррористических операций. Проводится большая работа по выявлению участников незаконных вооруженных формирований экстремистского толка. Нейтрализован ряд бандформирований, ликвидированы или привлечены к уголовной ответственности их лидеры, а также эмиссары международных экстремистских и террористических организаций. Существенно стабилизирована ситуация на Северном Кавказе.Самое главное – удалось сохранить спокойствие в обществе, оградить молодежь от экстремистской идеологии.