По информации американских СМИ, в течение последнего года в США около 26процентов пользователей социальной сети Facebook удалили со своих смартфонов и планшетов соответствующее мобильное приложение. Причиной этому стали скандалы с безопасностью и случаями утечек личных данных.

По информации американских СМИ, в течение последнего года в США около 26процентов пользователей социальной сети Facebook удалили со своих смартфонов и планшетов соответствующее мобильное приложение. Причиной этому стали скандалы с безопасностью и случаями утечек личных данных.Данные проведенного американским исследовательским центром " Пью рисерч сентер" свидетельствуют, что на фоне скандалов с утечкой личных данных за последний год 54 процента респондентов изменили настройки приватности своих страниц в Facebook, а 42 процента опрошенных заявили, что решили временно прекратить пользоваться этой социальной сетью.Вопросам, касающимся сбора интернет-компаниями личных данных пользователей, в последние месяцы в США уделяют особое внимание, и одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась социальная сеть Facebook. Как сообщила британская компания "Кембридж аналитика", ей удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей социальной сети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей, напоминает ТАСС.Глава Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе США заверил законодателей, что впредь в компании будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.