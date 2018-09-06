Представители израильской компани Masada Armour разработали специально для американских старшеклассников бронированные рюкзаки. Весит такой ранец 3 килограмма, а стоит около 700 долларов.

Представители израильской компани Masada Armour разработали специально для американских старшеклассников бронированные рюкзаки. Весит такой ранец 3 килограмма, а стоит около 700 долларов, сообщает британская телерадиокомпания BBC.По словам представителя компании Яира Розенберга, в настоящий момент подобные заказы поступают во многие школы США.Рюкзак от израильской фирмы защищает не только спину. При необходимости его можно трансформировать в полноценный бронежилет. Пока инженеры Masada Armour создали рюкзак для детей от 12 лет. В фирме уже начали разрабатывать дизайн для учащихся младших классов.Согласно статистике, в 2018 году в школах США происходила стрельба как минимум один раз в неделю.