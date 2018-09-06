Арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского продлен еще на 60 дней, до 4 ноября. Такое решение вынес Херсонский городской суд. Защита намерена опротестовать это решение в апелляционном суде.

Арест руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского продлен еще на 60 дней, до 4 ноября. Такое решение вынес Херсонский городской суд. Защита намерена опротестовать это решение в апелляционном суде.Как сообщил РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский, защита ходатайствовала о передаче Вышинского под личное поручительство.Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что возмущена ситуацией вокруг Вышинского, которого после инфаркта привезли в суд, просит мировое правозащитное сообщество вмешаться в дело для его освобождения.Кирилл Вышинский уже больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол.