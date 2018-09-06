Незадолго до смерти Иосиф Кобзон, годами боровшийся с онкологическим заболеванием, на всю страну сообщил о том, что Игорь Крутой болен раком. Многочисленные поклонники, глядя на свежие фото продюсера, убеждены, что смертельный недуг атакует его.

Незадолго до смерти Иосиф Кобзон, годами боровшийся с онкологическим заболеванием, на всю страну сообщил о том, что Игорь Крутой болен раком. Многочисленные поклонники, глядя на свежие фото продюсера, убеждены, что смертельный недуг атакует его.Сейчас в Сочи проходит Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", организатором которой является Игорь Крутой. Представители СМИ широко освещают это событие. В прессе то и дело появляются новые фотографии с мероприятия, часто оказывается в объективе и Игорь Крутой.Многочисленные поклонники, изучив кадры, встревожились. Они пришли к выводу, что прославленный продюсер и композитор выглядит плохо. Так, в отзывах к публикации певицы Юлианны Карауловой. сделанной ею в социальной сети Instagram, где позирует вместе с Игорем Крутым, подписчики высказали свои нелестные комментарии."Да уж, сильно сдал", "Некоторые болезни как рак ни за какие деньги не вылечить, будь ты хоть трижды богатым (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Исхудал маэстро((", "Ого, ничего себе, не сразу его узнала", "Не могу, понять. Денег куры не клюют . Все в достатке. Ешь, чего хочу. Лечись,где хочу. Почему болеют?", "Как он старо выглядит", "вы красотка! а вот крутой как-то плохо выглядит( сразу вспомнила слова кобзона, что у него рак(", – высказались комментаторы.Не оставили фанаты без внимания и снимок, сделанный буквально накануне. 5 сентября. На нем запечатлены Игорь Николаев, Ани Лорак, Игорь Крутой и его супруга Ольга. По мнению обеспокоенных поклонников, продюсер так сильно похудел, что на нем "аж одежда висит".Действительно, несколько месяцев назад ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", посвященном борьбе с онкозаболеваниями, появился Иосиф Кобзон и поименно назвал тех, кто мужественно сражается за свою жизнь. Так, по словам мэтра, со смертельно опасной болезнью якобы борются певец Александр Розенбаум, дизайнер Валентин Юдашкин и продюсер Игорь Крутой.