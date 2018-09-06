Фотография Rolls-Royce Phantom Drophead появилась
в Instagram популярного
рэпера Басты. Артист похвастался перед поклонниками своим дорогим
приобретением.
Фотография Rolls-Royce Phantom Drophead появилась
в Instagram популярного
рэпера Басты. Артист похвастался перед поклонниками своим дорогим
приобретением.
Василий Вакуленко, как на самом деле зовут Басту, любит
красивые машины. Музыкант не скрывает нежного отношения к Rolls-Royce Phantom Drophead. "Мой новый друг", -
подписал рэпер снимок своего любимца.
Стоимость такого "железного друга" достигает 57
миллионов рублей. Подписчики наперебой поздравляют музыканта с ценным приобретением.
Недавно Баста оказался в центре скандала из-за своего
концерта. Рэпер планирует выступление на стадионе "Ростов Арена", оно
запланировано на 29 сентября. Однако футбольный клуб "Ростов" заявил,
что организация концерта серьезно навредит полю и поставит под вопрос
проведение игр на стадионе.
В спор включились горожане. Многие встали на сторону
футболистов и начали активно протестовать против мероприятия. Рэперу пришлось
объяснять свою позицию в соцсетях. По словам Басты, "есть заинтересованные
лица, имеющие отношение к ФК "Ростов" и, вероятно, испытывающие к
нему неприязнь. Как отметил певец, инициаторы дискуссии намерено пытаются
сформировать общественное мнение не в его пользу.
Что же касается сохранности стадиона, то он рассчитан на
проведение массовых мероприятий – и не только спортивных. Это отражено в
характеристиках сооружения, так же считают и опрошенные организаторами концерта
эксперты, пишет Rostovgazeta.