Фотография Rolls-Royce Phantom Drophead появилась в Instagram популярного рэпера Басты. Артист похвастался перед поклонниками своим дорогим приобретением.

Фотография Rolls-Royce Phantom Drophead появиласьв Instagram популярногорэпера Басты. Артист похвастался перед поклонниками своим дорогимприобретением.Василий Вакуленко, как на самом деле зовут Басту, любиткрасивые машины. Музыкант не скрывает нежного отношения к Rolls-Royce Phantom Drophead. "Мой новый друг", -подписал рэпер снимок своего любимца.Стоимость такого "железного друга" достигает 57миллионов рублей. Подписчики наперебой поздравляют музыканта с ценным приобретением.Недавно Баста оказался в центре скандала из-за своегоконцерта. Рэпер планирует выступление на стадионе "Ростов Арена", онозапланировано на 29 сентября. Однако футбольный клуб "Ростов" заявил,что организация концерта серьезно навредит полю и поставит под вопроспроведение игр на стадионе.В спор включились горожане. Многие встали на сторонуфутболистов и начали активно протестовать против мероприятия. Рэперу пришлосьобъяснять свою позицию в соцсетях. По словам Басты, "есть заинтересованныелица, имеющие отношение к ФК "Ростов" и, вероятно, испытывающие кнему неприязнь. Как отметил певец, инициаторы дискуссии намерено пытаютсясформировать общественное мнение не в его пользу.Что же касается сохранности стадиона, то он рассчитан напроведение массовых мероприятий – и не только спортивных. Это отражено вхарактеристиках сооружения, так же считают и опрошенные организаторами концертаэксперты, пишет Rostovgazeta.