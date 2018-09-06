Телеведущая модель Виктория Боня снова невеста на выданье. Красотку бросил миллиардер и, как говорят, он оставил ее в положении.

Телеведущая модель Виктория Боня снова невеста на выданье.Красотку бросил миллиардер и, как говорят, оноставилее в положении.Весной этого года Виктория с удовольствием рассказывала освоем новом возлюбленном – 41-летним Пьером Андюраном, нефтяным трейдером,владельцем инвестиционного фонда Andurand Capital. Девушка убеждала всех, чтовлюбилась, но совсем не в банковский счет жениха, как могли бы подумать, аисключительно в его интеллект. Модель намекала, что Пьер настроен серьезно: онидаже познакомили дочерей-ровесниц.Как выяснилось, этот роман приказал долго жить. Андюран безтени сожаления поставил точку в этих отношениях. В Сети даже появилась переписка,в которой миллиардер говорит, что был знаком с Викторией, но они уже давно невместе, да и о беременности он ничего не знает, так как к ней не причастен. Об этом сообщает портал .Отметим, что Боня не спешит признаваться, что снова одна, видимо,стыдно. Она постит в своем микроблоге размышления о том, что мечтает пронести отношениячерез всю жизнь. "Вот, что для меня являетсябесценным в этой жизни! Пронести свои отношения через все сложности и радости,не разнимая рук даже в преклонном возрасте! 🙏🏼 #ХочуТакже!!! (здесьорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – писала знаменитостьв микроблоге.Ходят слухи, что телеведущая вновь открыла охоту на миллиардеров.Якобы девушку видели в ночном клубе Джиммис в Монако. Там звезда с подругойпыталась навязать свое общество представительного вида мужчинам. Справедливостиради стоит отметить, что ни видео, ни фото, которые могли бы подтвердить эту информацию, в Интернете Dni.Ru таки не нашли.Добавим, что недавно в Сети появилась информация обеременности Виктории. Так как на некоторых снимках можно рассмотреть круглыйживот Бони, пишет .Напомним, что Виктория состояла в незарегистрированном бракес сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. От него в 2012 году модель родила дочь Анджелину. Пара разошлась в 2017 году.