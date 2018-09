Певица из Британии Лорен Хенсон, выступающая под псевдонимом Indiana, опубликовала у себя в Инстаграме пикантную фотосессию на фоне мемориала солдатам, погибшим в Первой мировой войне. На артистку обрушился вал критики.

Певица из Британии Лорен Хенсон, выступающая под псевдонимом Indiana, опубликовала у себя в "Инстаграме" пикантную фотосессию на фоне мемориала солдатам, погибшим в Первой мировой войне. На артистку обрушился вал критики.View this post on InstagramA post shared by I N D I A N A (@indianathegirl) on Sep 2, 2018 at 11:18am PDTБольшинство комментаторов сочли эротическую фотосессию Хенсон на фоне памятной таблички кощунством."Это просто безвкусно", — написал один подпсичик Хенсон."Неужели нельзя было найти более подходящий фон? Это неуважение к павшим", — отметид другой читатель "Инстаграм" певицы.Спустя несколько дней Хенсон выложила еще одно похожее фото, в подписи к которому объяснила свою позицию.View this post on InstagramThose names behind me, those boys died fighting for our freedom. I live in the free world they created and here I am, embracing my body and being free. Take me back 100 years, stand me in front of those soldiers, what would they think? What would they say? What would they do? I think I look good in front of that wall. I haven’t done it to upset anyone and I don’t think it’s a particularly offensive image, in fact anyone who checks my social platforms will have seen it before... Of course I’m not trying to disrespect the fallen. If I’ve offended anyone then it was not my intention.A post shared by I N D I A N A (@indianathegirl) on Sep 5, 2018 at 8:39am PDT"Парни, чьи имена начертаны за моей спиной, умерли, сражаясь за нашу свободу. Я живу в созданном ими свободном мире, я свободная в своем теле", — написала британка.По словам Хенсон, солдатам понравились бы ее фото.