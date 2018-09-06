Матчем в Магнитогорске между местным Металлургом и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. В игре было забито всего три гола, счет открыли хозяева, но гости сумели одержать волевую победу со счетом 2:1.

Матчем в Магнитогорске между местным "Металлургом" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. В игре было забито всего три гола, счет открыли хозяева, но гости сумели одержать волевую победу со счетом 2:1.После довольно затяжной разведки первыми успеха добились игроки Магнитки: Береглазов на 16-й минуте вывел "металлургов" вперед. Но в дальнейшем игра выровнялась и при взаимных шансах с реализацией дело лучше обстояло у армейцев: Шалунов во втором и Капризов в третьем периоде забили два гола и принесли своей команде победу.