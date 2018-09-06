Бесшабашный американец проникся столь теплыми чувствами к пойманной на крючок крупной черепахе, что надумал ее поцеловать. Что из этого вышло - смотрите на видео.

Бесшабашный американец проникся столь теплыми чувствами к пойманной на крючок крупной черепахе, что надумал ее поцеловать. Что из этого вышло — смотрите на видео.Майкл Гэнли и Виктор Санчес удили в окрестностях Берлингтона (штат Массачусетс) и, судя по фотографиям в Instagram, им сопутствовала удача — рыбы было предостаточно. В какой-то момент приятели забавы ради решили поймать всплывшую неподалеку черепаху, и пресмыкающееся с жадностью заглотило наживку.Майкл вне себя от радости принялся вытаскивать улов на берег, ловко уворачиваясь от челюстей защищавшегося животного. Быстрая реакция черепахи и грозные выпады, судя по последствиям, все же не убедили рыбака быть предельно острожным и держаться на расстоянии — ради селфи молодой человек вздумал поцеловать свою добычу. Взаимности он не снискал — черепаха молниеносно вцепилась ему в губу и порвала ее.О дальнейшей судьбе мстительной обитательницы вод ничего не сообщается. Что до Майкла, то он обошелся без помощи врачей, но шрам от несостоявшегося поцелуя, судя по всему, останется у него на всю жизнь.