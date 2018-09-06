Певица Ани Лорак активно гастролирует по России. Сейчас звезда находится в Сочи на конкурсе молодых исполнителей Новая волна – 2018.

Певица Ани Лорак активно гастролируетпо России. Сейчас звезда находится в Сочи на конкурсе молодых исполнителей "Новаяволна – 2018".В этом курортном городке собралсявесь российский бомонд. Алсу, Николай Басков, Филипп Киркоров, Лев Лещенко,Кристина Орбакайте и другие знаменитости веселятся на концертах и афтерпати, периодическивыкладывая в Сеть фотоотчеты с музыкального состязания.Не отстает и Лорак, вличном Instagram вокалистка публикует видеонарезки своих выступлений, фото с красныхдорожек, да и просто снимки себя любимой. Отметим, что все посты певицы пользователисоцсети встречают множеством хвалебных комментариев. Фолловеры пытаютсяподдержать артистку в сложное для ее семьи время.Однако были и те, кто стремилсяразбавить поток комплиментов. Злопыхатели то и дело пытались добавить ложкудегтя в бочку меда. К примеру, под последним опубликованным фото звезды, недругиартистки обвинили ее в использовании фотошопа.Ани позирует на террасе отеля.Она облачена в белый топ с кружевной накидкой, прямые джинсы и черныебосоножки. Завистники решили, что артистка прибегла к помощи фоторедактора исделала свои ноги длиннее. По их мнению, в жизни она гораздо ниже."Опять– этот клоун вкандалах!А еще и ноги удлиннила! Карлик низкорослый! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Хотеть не вредно.....фотошоп 👍", "Лорак где твоя фигурка? Все худее и худее!?ну какНабирай свой вес нечего на Москвичей ровняться!!!!какая ты была хорошенькая,асейчас одни косточки", "Каролина. Хватит носить длинные плятья с такойфигурой. Ты в них выглядишь старше. Джинсы тебе очень идут. На всех концертах вдлинных платьях...в коротком лучше ..." – писали интернет-обыватели.Напомним, что скандал в семье Ани Лорак разгорелся после того, как ее мужа засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.