Певица Ани Лорак активно гастролирует
по России. Сейчас звезда находится в Сочи на конкурсе молодых исполнителей Новая
волна – 2018.
Певица Ани Лорак активно гастролирует
по России. Сейчас звезда находится в Сочи на конкурсе молодых исполнителей "Новая
волна – 2018".
В этом курортном городке собрался
весь российский бомонд. Алсу, Николай Басков, Филипп Киркоров, Лев Лещенко,
Кристина Орбакайте и другие знаменитости веселятся на концертах и афтерпати, периодически
выкладывая в Сеть фотоотчеты с музыкального состязания.
Не отстает и Лорак, в
личном Instagram вокалистка публикует видеонарезки своих выступлений, фото с красных
дорожек, да и просто снимки себя любимой. Отметим, что все посты певицы пользователи
соцсети встречают множеством хвалебных комментариев. Фолловеры пытаются
поддержать артистку в сложное для ее семьи время.
Однако были и те, кто стремился
разбавить поток комплиментов. Злопыхатели то и дело пытались добавить ложку
дегтя в бочку меда. К примеру, под последним опубликованным фото звезды, недруги
артистки обвинили ее в использовании фотошопа.
Ани позирует на террасе отеля.
Она облачена в белый топ с кружевной накидкой, прямые джинсы и черные
босоножки. Завистники решили, что артистка прибегла к помощи фоторедактора и
сделала свои ноги длиннее. По их мнению, в жизни она гораздо ниже.
"Опять– этот клоун в
кандалах!А еще и ноги удлиннила! Карлик низкорослый! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Хотеть не вредно.....фотошоп 👍", "Лорак где твоя фигурка? Все худее и худее!?ну как
Набирай свой вес нечего на Москвичей ровняться!!!!какая ты была хорошенькая,а
сейчас одни косточки", "Каролина. Хватит носить длинные плятья с такой
фигурой. Ты в них выглядишь старше. Джинсы тебе очень идут. На всех концертах в
длинных платьях...в коротком лучше ..." – писали интернет-обыватели.
Напомним, что скандал в семье Ани Лорак разгорелся после того, как ее мужа засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.